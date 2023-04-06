Kur korumalı mevduatlarda artış sürüyor

Kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen hafta 28,2 milyar TL artışla 1,7 trilyon TL ile yeni rekor seviyeye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:20
Kur korumalı mevduatlarda artış sürüyor
Abone Ol google-news

Kur korumalı mevduatlarla ilgili düzenlemeler birbirini izlerken, kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi de devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 31 Mart haftasında kur korumalı mevduatlar 28,2 milyar TL'lik artışla 1,7 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda yeni rekor büyüklük kaydedildi.

31 Mart haftasında yaşanan artış son 3 haftanın en ılımlı artışı oldu.


KKM BDDK

İlgili Haberler

KKM ödemesi ve denetim raporları - Fikret Kartal

KKM ödemesi ve denetim raporları - Fikret Kartal
KKM’de faiz bilinmezi: Yeni faiz ne kadar olacak?

KKM’de faiz bilinmezi: Yeni faiz ne kadar olacak?
Merkez’den KKM’ye 89 milyar TL

Merkez’den KKM’ye 89 milyar TL

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler