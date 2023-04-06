Kur korumalı mevduatlarda artış sürüyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:20

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:20

Kur korumalı mevduatlarla ilgili düzenlemeler birbirini izlerken, kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi de devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 31 Mart haftasında kur korumalı mevduatlar 28,2 milyar TL'lik artışla 1,7 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda yeni rekor büyüklük kaydedildi.

31 Mart haftasında yaşanan artış son 3 haftanın en ılımlı artışı oldu.