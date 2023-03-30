Merkez’den KKM’ye 89 milyar TL

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması kapsamında bankanın dövizden bu tür hesaplara dönenlere ne kadar fark aktardığını bankanın olağan genel kurul toplantısında da açıklamadı. Ancak yayımlanan faaliyet raporunda bunun ilk izleri ortaya çıktı.

Buna göre kâr-zarar hesapları tablosundaki “diğer giderler” kaleminde faiz dışı diğer gider 2022 için 88.9 milyar lira olarak yer aldı. Bunun KKM için yapılan ödemeler olduğuna işaret ediliyor. Çünkü 2021 yılında bu tür gider 8.6 milyar liraydı. 88.9 milyar liralık bu gidere TL’den KKM’ye dönenler için bütçeden yapılan ödemeler ve vazgeçilen vergi de eklendiğinde tutarın 200 milyar lirayı aştığı ortaya çıkıyor.

YÖNETİME 23 MİLYON TL

Ayrıca TCMB’nin faaliyet raporunun detaylarına göre bankanın üst yönetimine 2022 yılında brüt ücret olarak toplam 22 milyon 898 bin TL ödendi. Bunun yanında bankanın altın mevcudu 787 ton. Uluslararası rezevler ise 128.8 milyar dolar. 2022’ye 232 milyar TL seviyesinde başlayan emisyon hacmi, Aralık 2022’de 342 milyar TL ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tedavülde 3.5 milyar adet banknot bulunuyor. Öte yandan geçen yıl içerisinde 305 çalışan istihdam edildi. 153 çalışan bankadan ayrıldı. Fiili çalışan sayısı bir önceki yıla göre 152 kişi artarak yılsonu itibarıyla 3 bin 775 oldu.