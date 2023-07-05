Kur korumalı mevduatta Hazine desteği uygulaması TCMB'ye devrediliyor

Kur korumalı mevduatta TL cinsi işlemler için Hazine'nin uyguladığı destek Merkez Bankası'na devredilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:17
Kur korumalı mevduatta Hazine desteği uygulaması TCMB'ye devrediliyor
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AKP TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifinde kur korumalı mevduatta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

Torba kanun teklifinde buna ek olarak KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.

 

 


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