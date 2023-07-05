Kur korumalı mevduatta Hazine desteği uygulaması TCMB'ye devrediliyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:17

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:32

AKP TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifinde kur korumalı mevduatta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

Torba kanun teklifinde buna ek olarak KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.