Merkez Bankası'ndan bankalara KKM desteği: Doğrudan döviz sağlayacak
Reuters'a konuşan kaynaklar TCMB'nin özel bankalara KKM dönüşleri için ihtiyacı olan dövizi doğrudan sağlayacağını söyledi.
Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan dövizi sağlayacak.
Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak daha önce TCMB rezervlerinin sadece kamu bankaları aracılığı ile piyasaya satışını sağlayan Hazine protokolünün kullanımına son verileceğini de söyledi.
Kaynak pozitife geçen TCMB rezervlerinin kur seviyesi belirlemek için kullanılmayacağını da belirtti.
TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.
TCMB dün KKM dönüşleri nedeniyle piyasada oluşan döviz likidite ihtiyacının karşılanması için kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında satış yapmıştı.
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