Kur korumalı mevduatta yeni rekor: 3 trilyon lirayı aştı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:33

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatlara zorunlu karşılık getirirken, bu kararın öncesindeki son haftada da bu mevduatlara girişlerin devam ettiği izlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, 21 Temmuz haftasında kur korumalı mevduat toplamı 111,6 milyar TL artışla 3.07 trilyon TL oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, böylelikle KKM ilk kez 3 trilyon TL üzerine çıktı.

21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile kur korumalı mevduatlara yüzde 15'lik zorunlu karşılık getirilmişti. Bu değişiklikle sistemden 450-500 milyar TL'lik likidite çekileceği öngörülmüştü.

"TL TASARRUF ARAÇLARI ÇEŞİTLENDİRİLECEK"

Kur korumalı mevduat enstrümanı TCMB'nin yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk enflasyon raporu sunumunda da ele alındı.

Erkan, mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede olmasını önemsediklerini belirtti. Kur korumalı mevduatta çıkış stratejisinin sorulması üzerine ise Erkan, TL tasarruf araçlarını çeşitlendireceklerini, bunların zaman içinde açıklanacağını duyurdu.