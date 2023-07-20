Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında mesajını verdiği ek önlemler kapsamında zorunlu karşılık oranları kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için artırılarak likidite fazlasını kalıcı olarak çekecek.

Reuters
Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:31
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
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Reuters'a bilgi veren bir kaynak Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekileceğini söyledi.

Seçici bir anlayışla, zorunlu karşılık oranlarının KKM için artırılacağını belirten kaynak, bu yolla oluşacak likidite fazlasının kalıcı olarak sterilize edileceğini belirtti.

TCMB bugün politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını açıkladı.

Aynı kaynak TCMB'nin yurtiçi talebi dengelemek cari dengedeki iyileşmeye katkı sunmak amaçlı likidite başta olmak üzere ek önlem açıklanabileceğini de belirtti.

PPK metninde, "Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" denildi.

MERKEZ BANKASI FONLAMASI EKSİYE DÜŞTÜ!

Merkez Bankası tarihi dip seviyelere inen rezervlerini haziran ayı başından beri yaklaşık 20 milyar dolar artırdı. Rezerv artışı ve KKM dönüşlerinin etkisiyle ise 2011'den beri ilk kez açık piyasa işlemleri (APİ) ile yapılan fonlama ise eksiye döndü.

Dün itibarıyla TCMB'nin APİ ile gecelik vadede çektiği tutar 197 milyar TL idi.

Bankacılar APİ'deki negatif tutarın politika etkinliğini azaltabileceğini, önlem beklediklerini dün söylemişlerdi.


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