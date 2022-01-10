Kur korumalı TL mevduat miktarı açıklandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:12

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2021 tarihinde “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemine geçildiğini açıklamıştı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ''Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.

''AKSİYON ADIMLAR ATACAĞIZ''

Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, yakında zamanda gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.

DÜŞÜK KALDIĞI BELİRTİLİYOR

Öte yandan kur korumalı hesaplarının büyüklüğü 100 milyar TL'nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçişin görece düşük kaldığı belirtiliyor. BDDK verilerine göre de bankalardaki yabancı para mevduat oranında tekrar artış gözlenirken, TCMB verilerine göre de yılın son haftası gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmış kıymetli maden ve döviz mevduatı da 351 milyon dolar arttı.