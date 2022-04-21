KKM ve katılma hesapları 756,6 milyar TL'ye çıktı
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) biriken tutar 728,7 milyar TL'den, 756,6 milyar TL'ye yükseldi. Kredilerde de artış kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımladı. BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 728,7 milyar TL'den, 756,6 milyar TL'ye çıktı. 15 Nisan ile biten haftada kredilerde de artış kaydedildi.
Aynı haftada krediler 5 trilyon 512,3 milyar TL'den 5 trilyon 525,4 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 17,9 milyar TL'den 6 trilyon 67,6 milyar TL'ye çıktı.
Tüketici kredileri 807,1 milyar TL'den 810,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 231,4 milyar TL'den 231,9 milyar TL'ye geldi.
Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL'den 161,9 milyar TL'ye geriledi.
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