Kuraklık gıda fiyatlarını vuracak: En büyük tehlike Türkiye'de

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:07

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:07

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas’a göre, kuraklığın gıda fiyatları üzerindeki etkisi önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Taalas yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın tarım, hayvancılık ve turizm için de kötü haber olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak Akdeniz bölgesinin giderek daha sıcak ve kurak hale geldiğini, Türkiye’nin de bölgenin bir parçası olarak iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Ekonomi gazetesinden Elif Karaca'ya konuşan Taalas, Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda sıcaklık ve kuraklığın artacağını, bunun tarım, hayvancılık ve turizm için kötü haber olduğunu belirterek, “Kuraklığın uzun vadede gıda fiyatları üzerinde daha fazla negatif etkilerinin görülmesini bekliyoruz, daha yüksek gıda fiyatları görebiliriz” dedi.

Portekiz, İspanya, Güney Fransa, İtalya, eski Yugoslavya ülkeleri, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, İsrail ve Kuzey Afrika ülkelerinin olumsuz koşullardan en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğunu belirten Taalas en kötü senaryoya göre, mücadelede yeterince hızlı olunmazsa Akdeniz bölgesinde çölleşmenin hızlanabileceğini belirtti.

Taalas, "Türkiye ve bu bölge ile ilgili kısa vadeli hava durumu tahminlerinizi paylaşmanız mümkün mü?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Kısa vadeli tahminlerle ilgili konuşmak zor, hava durumunu maksimum iki hafta önceden tahmin edebiliyoruz. Sezonluk tahminler yapılsa da çok doğru olmayabiliyor. Daha uzun vade için değerlendirmek gerekirse, mevcut negatif trendin önümüzdeki on yıllarda da etkili olmasını bekliyoruz.

Emisyonların azaltılması gibi iklim değişikliği etkilerini hafifl etici önlemlerde başarılı olunabilirse 2060’lardan sonra bu trendde değişiklik olabilir. Ama o zamana kadar Türkiye’deki ortalama iklim daha sıcak ve kuru olacak. Bu tarım ve hayvancılık için, aynı zamanda turizm için de kötü bir haber. Yani insanlar ülkenize tatil için Ağustos gibi yaz aylarında geliyorlarsa, pek çok kişi için çok sıcak olabilir.

Örneğin İskandinav ülkelerinden gelen turistler çok yüksek sıcaklıkları sevmezler. Yüksek sıcaklıklar Portekiz, İspanya, Güney Fransa, İtalya, eski Yugoslavya ülkeleri, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, İsrail ve Kuzey Afrika ülkelerini de kapsayan geniş bir bölgeyi tehdit ediyor ve bu olumsuz trend önümüzdeki 30 yıl boyunca devam edecek. Emisyonların azaltılmasında başarı sağlanabilirse 2060’larda bu durumun önüne geçilmesi mümkün olabilir. Esasında orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri biliyoruz."