Bitlis'te 'kuraklık' etkisi: 3 içme suyu kaynağı kurudu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:10

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:10

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis'in bu yıl kuraklıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. Tanğlay, "Duav yaylasındaki, Başhan ve Tabanözü köyü bölgesindeki kaynaklarımız kurudu" dedi.

Dünyada ve ülkede yaşanan kuraklıktan kentin de etkilendiğini ifade eden Tanğlay, şöyle konuştu:

"Bitlis, kurak iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. İlimizdeki su kaynaklarımızda şu anda yüzde 63 civarında azalma var. Duav yaylasındaki, Başhan ve Tabanözü köyü bölgesindeki kaynaklarımız kurudu. 9 sondajımız çalışıyor. Bu sürede su kesintisine gitmedik. Hemşehrilerimizi susuz bırakmadık ama insanlarımızın su tasarrufunda bulunmaları lazım.

Bu şekilde giderse su kesintisi de yapabiliriz. 2019'da göreve geldiğimizde çalışmalarına başladığımız altyapıyı 1,5 yılda tamamladık. İçme suyu hattını tamamen değiştirdik. Aslında şu an onun meyvesini yiyoruz. Altyapıyı değiştirmeseydik bugün Bitlis'te hiçbir haneye su veremez halde olurduk."

"BU YIL 5 SANTİMETRE DAHİ KAR DÜŞMEDİ"

Kentte beklenen kar yağışının gerçekleşmediğini bildiren Tanğlay, ülkeye ve Bitlis'e en kısa zamanda kar yağması için dua ettiklerini aktardı.

Meteorolojinin verilerine göre, şubatta yağışların gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Tanğlay, şunları kaydetti: