Kurban bayramında fiyatlar ne kadar olacak? Küçükbaş ve büyükbaşta tahminler belli oldu!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:17

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:17

Kurban bayramına iki aydan az bir süre kala besiciler hazırlıklarını hızlandırırken tüketiciler de kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Geçen yıl yaşanan yüksek artışların ardından, bu yıl fiyatların daha ılımlı bir şekilde artması bekleniyor.

Geçen yıl yüzde 50’yi aşan fiyat artışları, yurttaşları zor durumda bırakmıştı. Ancak bu yıl besiciler fiyat artışının yüzde 20-25 bandında kalacağını öngörüyor.

HAYVAN FİYATLARI NASIL?

Küçükbaş hayvanlarda koyun fiyatları 10 bin TL ile 18 bin TL arasında, keçiler ise 9 bin TL ile 15 bin TL arasında satılacak. Koç fiyatları ise 12 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Büyükbaş hayvanlarda dana fiyatları 120 bin TL ile 160 bin TL arasında, tosun fiyatları ise 170 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Düve fiyatları ise 90 bin TL ile 140 bin TL arasında değişiyor.

YERLİ HAYVAN KESİMİ DÜŞTÜ

Üreticiler, bu yıl hayvan sayısının talebi karşılayacak seviyede olduğunu belirtirken, iç piyasada yerli hayvan kesiminin azalmasının mevcut hayvanların değerini artırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, yem ve nakliye maliyetlerinin de nihai fiyatlar üzerinde etkisi büyük.

3 MİLYON HAYVAN KESİLECEK

Bu yılki Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3 milyon hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Bu süreçte toplam harcamanın 100 milyar TL’yi aşması ve deri gelirlerinin ise ekonomiye 150 milyon TL katkı sağlaması öngörülüyor.

KASAP ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

Büyükbaş hayvan kesimi için 4 bin-10 bin TL, küçükbaş içinse ortalama 1 bin 500 TL ücret talep ediliyor. Kurbanlık alacak yurttaşların ise hayvanların sağlığı, kulak küpesi, veteriner raporu ve fiziksel durumu gibi unsurlara dikkat etmeleri gerektiği vurgulanıyor.