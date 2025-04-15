Volkswagen'de yeni kriz: Büyük geri çağırma süreci başladı!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:55

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:55

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen bünyesindeki Porsche ve Audi markalarındaki yazılım hataları nedeniyle ABD'de büyük bir geri çağırma süreci başlattı. Bu durum 2024 ve 2025 model yılı araçlarını kapsarken toplamda 50 binin üzerinde aracın etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Geri çağırma işlemi özellikle Porsche Macan modeline odaklanmış durumda. Yaklaşık 8.571 elektrikli Porsche Macan geri görüş kamerasında yaşanan bulanıklık veya görüntü vermeme problemi nedeniyle servise çağrıldı. Bu hata sürücünün geri manevra yaparken çevresini net bir şekilde görememesine ve dolayısıyla kaza riskinin artmasına yol açabiliyor.

Audi'de ise daha geniş bir problem gündemde. 44 bin araçta dijital gösterge ekranında yaşanacak yazılım arızaları sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hataların hız, devir, vites modu, tarih ve saat gibi temel bilgilerin kaybolmasına ve uyarı sistemlerinin çalışmamasına neden olabileceğini belirtti.

ETKİ ALANINDAKİ AUDI MODELLERİ

Geri çağırma listesinde birçok Audi modeli yer alıyor. Etkilenen araçlar arasında şunlar öne çıkıyor:

Sedan ve Spor Otomobiller: Audi A6 Sedan, S6 Sedan, S7, A7, S8, RS6 Avant, RS7

Audi A6 Sedan, S6 Sedan, S7, A7, S8, RS6 Avant, RS7 SUV ve Crossover Modelleri: Audi Q7, SQ7, Q8, SQ8, RS Q8, A6 Allroad

Audi Q7, SQ7, Q8, SQ8, RS Q8, A6 Allroad Lüks Segment: Audi A8

Audi, bu modellerin sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sunulacağını ve işlemin yetkili servislerle kolayca yapılabileceğini duyurdu.

AUDI'NİN GEÇMİŞTEKİ DİĞER SORUNLARI

Bu geri çağırma kararı, Volkswagen Grubu'nun son yıllarda karşılaştığı teknik aksaklıkların bir devamı niteliğinde. Önceden Audi, elektrikli ID.4 SUV ve e-tron modellerindeki batarya problemleri nedeniyle de binlerce aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Ayrıca, Audi'nin Temiz Hava Yasası ihlali nedeniyle dizel modelleri ve emisyon kontrol sistemi manipülasyonları nedeniyle de ciddi sorunlar yaşadığı biliniyor.

HİSSE DEĞERLERİ DÜŞTÜ

Yaşanan bu teknik sorunlar yalnızca sürücüleri değil yatırımcıları da olumsuz etkiledi. Nisan ayında Volkswagen hisseleri yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybetti. Şirketin 30 Nisan 2025'te açıklayacağı mali bilanço toplantısı yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası olacak.