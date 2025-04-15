Gelir İdaresi Başkanlığı uyardı: O kişilere tebligat gönderilecek!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:29

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:17

Geçen yıl boyunca tek bir işverenden 3 milyon liranın üzerinde gelir elde edenler ile bir diğer işverenden 230 bin liradan fazla kazanç sağlayan vatandaşlar için beyanname verme süresi 7 Nisan'da sona erdi.

EVLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname vermemiş olan mükellefleri artık daha kolay tespit edebiliyor. Banka ve sigorta verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler ve diğer kanallardan sağlanan bilgilerle beyanname vermemiş kişiler belirleniyor.

Beyanname süresi sonunda, önceki yıl gelir elde ettiği halde beyanname vermeyen ya da eksik beyan veren kişiler araştırılmaya başlıyor. Tespit edilen kişiler vergi dairelerine bildirilerek, hesaplanan vergi ve vergi ziyaı cezasını ödemekle yükümlü kılınıyor.

TEBLİGAT GELMEDEN BAŞVURAN CEZA ÖDEMEYECEK

Vergi dairesinden tebligat yapılmadan, Vergi Usul Kanunu’ndaki “pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar sadece kazançları üzerinden hesaplanan vergiyi ödeyerek vergi ziyaı cezasından muaf kalıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada gelirlerini zamanında beyan etmeyenlere çağrıda bulunarak vergi daireleri harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceklerini hatırlattı.