Kurban derileri ekonomiye 800 milyon dolarlık ciro sağlıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin, Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan ham derilerin sektöre 700-800 milyon dolarlık ham madde ivmesi sağladığını belirtti. İşlendikten sonra ayakkabı, çanta ve kürk gibi ürünlere dönüşen bu derilerin, ekonomide 800 milyon dolarlık bir ciro yarattığı ifade edildi.

Bayram döneminde artan ham madde arzının Türkiye'ye ithal deri girişini azalttığını vurgulayan Evin, bu sürecin deri sektörü için büyük bir kazanç olduğunu aktardı. İstanbul'da kesilen kurbanların derilerinin ağırlıklı olarak Tuzla ve Çorlu'daki tabakhanelerde işlendiğini, ancak ihale ve toplanma süreçleri nedeniyle bu derilerin tesislere tam kapasiteyle ulaşmasının birkaç ay sürdüğünü dile getirdi.

DOĞRU KESİM VE SOĞUK HAVA DEPOSU VURGUSU

Yaz aylarına denk gelen bayramda derilerin bozulmaması için soğuk hava depolarında korunmasının ve doğru tuzlanmasının kritik olduğuna dikkat çekildi. Uzman olmayan kişilerce yapılan kesimlerin veya geciken toplama işlemlerinin derinin kalitesini düşürdüğünü belirten Evin, "Deri sektörü 2,5 milyar dolarlık ihracatıyla cari fazlası veren ve kilogram başı ihracat değeri en yüksek sektörlerden biri. Bu nedenle derilerin ekonomiye firesiz kazandırılması büyük önem taşıyor." dedi.

Deri sektörünün eti için kesilen hayvanların atıklarını işleyerek doğayı koruyan çevreci bir rol üstlendiği de hatırlatıldı. Suni ürünlerin hızla deforme olduğu ve kanserojen riskler taşıyabildiği, gerçek derinin ise hem sağlıklı hem de uzun ömürlü yapısıyla öne çıktığı vurgulandı.