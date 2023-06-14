Kurban pazarlarında küçük ve büyükbaş hayvan fiyatları yüzde 150 arttı: Yurttaşa kurban da hayal

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

Son dönemde döviz artışı ve enflasyon nedeniyle hem ette hem de kurbanlıklarda yaşanan fiyat artışları ise yurttaşın Kurban Bayramı’nda bile et yemesini engelleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kurban Bayramı öncesi hayvancılık sektörünü değerlendirdi. Kurbanlık hayvan fiyatlarının canlı hayvan borsasında yüzde 150 arttığını belirten Akay, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir politikalar üretmeyen iktidarın, üreticiyi de yetiştiriciyi de bataklığa sapladığını vurguladı. Akay, şunları söyledi:

“Yanlış hayvancılık politikaları sonucu Türkiye’de hayvan varlığı azalıp et fiyatları yükseldi. Uygulamaya konulan politika sonucu son 6 yılda canlı hayvan ithalatı için 3 milyar 301 milyon dolardan fazla para yurtdışında yabancı çiftçilerin cebine gitti.”

Akay, yem fiyatlarındaki fahiş artışların, üretimdeki maliyetlerin artmasının ve süt hayvanlarının kesime gönderilmesinin canlı hayvan varlığını azalttığına, çözümün ise ithalatta arandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

6 YILDA YÜZDE 808 ZAM

“Hayvan ithalatı hayvancılığın sorunlarına çözüm olmadığı gibi, kara bir delik açtı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nden alınan verilere göre 2017’de kilogram fiyatı 25 lira olan karkas et, haziran itibarıyla 227 liraya yükseldi. 6 yılda karkas ete yüzde 808 oranında zam geldi. Oluşan kurbanlık fiyatları yüzünden insanlar dini vecibelerini bile yerine getiremez duruma geldi. Kırmızı eti bayramdan bayrama gören vatandaş bu yıl onu dahi göremeyecek.”