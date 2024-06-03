Kurbanlık fiyatları 20 bin TL’den başlıyor, satıcı maliyetten alıcı fiyattan şikâyetçi: Bayramın tadı yok

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

İstanbul Alibeyköy’deki kurbanlık satış alanındayız. Fiyatlardaki keskin artışın sebebini sorduğumuz yetiştiriciler kira, yem ve nakliye giderlerini işaret ediyor. İstanbul’da geçen yıl 20 ila 40 bin lira aralığındaki pazaryeri kirası bu yıl 100 bin lira.

Yem fiyatları ise torba başına 250-300 lira bandından 600 liraya yükseldi. Akaryakıt zamlarıyla birlikte nakliye giderleri de yaklaşık yüzde yüz zamlandı. Kastamonu’dan İstanbul’a gelen bir kamyonun maliyeti 45-50, Niğde’den İstanbul’a giden bir kamyonun maliyeti ise yaklaşık 75 bin lira oldu.

Bu maliyet artışları, üreticiyi fiyatları artırmaya mecbur bıraktı. Üretici hayvanlara alıcı çıkmaması durumunda ise hayvanları bayram sonunda kasaplara satmayı planlıyor.

‘BİTTİK, TÜKENDİK’

Piyasanın durumunu sorduğumuz ismini vermek istemeyen bir satıcı, “Biz bittik, tükendik artık. Yem ve kira maliyetlerini karşılamak çok zor. İşçinin, emeklinin kurban kesmesi ise imkânsız” dedi.

ALICI PAZARDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Pazarda rastladığımız bir alıcı ise, “Asgari ücretliyim. 20 yıldır kurban kesiyoruz ancak bu fiyatlarla bu yıl kesemeyeceğiz. Satıcıları da anlamak lazım. Masraflar onların da belini büktü ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. İlerleyen günlerde fiyatların nispeten biraz daha düşmesini bekliyoruz lakin insafsızlık etmemek, üreticiyi suiistimal etmemek gerek” dedi.

Çoğu kişi ise fiyatlara bakıp gelecek yıl kurban kesmek ümidiyle pazardan eli boş dönüyor.