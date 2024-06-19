Kurbanlıkları ellerinde kalan besicilerden bakanlığa çağrı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 22:31

Güncelleme: 19.06.2024 - 22:31

Kurban pazarları bugün itibarıyla toplanmaya başlandı. Ankara'da belediye araçlarının temizlik çalışmalarına başladığı noktada, ellerinde kalan son kurbanlıkları satmak için bekleyen ve bayram dışında da satış yapan Ankaralı üreticiler kaldı.

Üreticiler, Kurban Bayramı’ndaki satışları, Et ve Süt Kurumu’nun satışı yapılmayan hayvanları ücreti karşılığında alma kararını değerlendirdi.

“KAZANÇ YOK, MECBUREN YAPMAK ZORUNDAYIZ”

25 yıldır kurbanlık satışı yapan Şükrü Yıldız bütün kurbanları sattığını söyledi. Et ve Süt Kurumu’nun kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları almasının satıcılar için iyi olacağını ve mağduriyeti gidereceğini söyleyen Yıldız, “Biz burada yaklaşık bir aydır çile çekiyoruz. Masraflar ağır. Kazancı yok artık bitti. Mecburen yapmak zorundayız” diye konuştu.

“ET VE SÜT KURUMU 15 BİN LİRAYA ALDIĞIM DAVARI AYNI FİYATTAN ALSIN”

Et ve Süt Kurumu’nun elde kalan ürünleri piyasanın değerinde bir fiyat karşılığında alması gerektiğini, kilogram başına düşük fiyatın satıcıyı mağdur edeceğini söyleyen Yıldız, şunları söyledi:

*Diyelim ki ben bu kurbanlığı 13-14 bin liraya almışım. Kalkıp Et ve Süt Kurumu’na 5 bin liraya mı vereyim? Bana da yazık değil mi? Biraz hak ve hukuk lazım. Benim 15 bin liraya aldığım davarı 15 bin liraya alsın.

*Yemin torbası 600 lira, bir çuval saman 110 lira. Bu nereye kadar gidecek. Görüşmelere, konuşmalara bakıyorsun ama icraat yok. Üretim yok, çiftçi bezdirildi. Ben bu işi neredeyse bırakacağım. Kazancım yok.

*Eskiden 5 bin liraya mal satıyordum, para kazanıyordum. Şimdi 15 bin liraya satıyorsun ama yerine koyamıyorsun. Bu sene yaşadığımı hiçbir zaman yaşamadım. Hepimiz eziyet çektik. Emekli maaşı 10 bin lira. Gelip 15-20 bin liraya kurbanlık alamıyor. Sağdan, soldan borç alıp kestiler. Milletin bütçesini aşıyor.

KARKAS ET KİLOGRAM BAŞINA YERLİ TOSUNDA 320 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanların, talep edilmesi halinde Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi’nden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını açıklamıştı.

Açıklamaya göre, hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeler en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Üreticiler, hayvanları bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek. Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran günleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. Bakanlık, kurbanlık alım fiyatını, karkas et olarak kilogram başına yerli tosun 320 TL, ithal tosun 285 TL, düve 305 TL, inek 295 TL, koyun 280 TL, keçi 170 TL olarak belirledi.