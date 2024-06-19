İmamoğlu’ndan bir milyon aileye kurban bağışı müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarının bu yıl bir milyon aileye ulaşacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:58
İmamoğlu’ndan bir milyon aileye kurban bağışı müjdesi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden, İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarının bu yıl bir milyon aileye ulaşacağını açıkladı.

İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarıyla bu yıl 1 milyon aileye ulaşmış olacağız. Tüm bağışçılara teşekkürler, Allah kesilen kurbanları kabul etsin, tüm gönülleri birbirine yakınlaştırsın" ifadelerini kullandı.

 


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