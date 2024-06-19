İmamoğlu’ndan bir milyon aileye kurban bağışı müjdesi

Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:58

Güncelleme: 19.06.2024 - 12:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden, İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarının bu yıl bir milyon aileye ulaşacağını açıkladı.

İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarıyla bu yıl 1 milyon aileye ulaşmış olacağız. Tüm bağışçılara teşekkürler, Allah kesilen kurbanları kabul etsin, tüm gönülleri birbirine yakınlaştırsın" ifadelerini kullandı.