İmamoğlu’ndan bir milyon aileye kurban bağışı müjdesi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarının bu yıl bir milyon aileye ulaşacağını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden, İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarının bu yıl bir milyon aileye ulaşacağını açıkladı.
İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarıyla bu yıl 1 milyon aileye ulaşmış olacağız. Tüm bağışçılara teşekkürler, Allah kesilen kurbanları kabul etsin, tüm gönülleri birbirine yakınlaştırsın" ifadelerini kullandı.
İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışlarıyla bu yıl 1 milyon aileye ulaşmış olacağız. Tüm bağışçılara teşekkürler, Allah kesilen kurbanları kabul etsin, tüm gönülleri birbirine yakınlaştırsın. pic.twitter.com/anlueepMSC— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB’den açıklama geldi
- Batı Akdeniz'de yetişiyor: 50 ülkeye ihraç ediliyor...
- Oyuncu Levent Kazak’tan İmamoğlu’na ‘Adalar’ mektubu
- İspanya Arda Güler'i konuşuyor!
- İran'da deprem!
- CHP ilk sırada, erken seçim isteyenler çoğunlukta!
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- İçeri alınmayan yurttaşlardan marşlı protesto!
- Erzincan depreminde durmuştu, 85 yıl sonra hareket etti
- Samet Akaydin herkesin donup kaldığı o anları anlattı!