Küresel belirsizlikler altını destekliyor: UBS ve Citi’den 5 bin dolar senaryosu

İsviçre merkezli UBS, yayımladığı günlük yatırım değerlendirmesinde artan jeopolitik riskler, politika belirsizlikleri ve güçlü korunma talebi nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğini belirtti. Banka, önümüzdeki aylarda altının ons başına 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörürken, risklerin artması halinde 5 bin 400 dolar seviyesinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

UBS, güvenli liman talebinin etkisiyle altının yeni zirveler gördüğüne dikkat çekti. Altın fiyatı son verilere göre 4 bin 630 dolar/ons seviyesini aşarken, yıl başından bu yana yüzde 7’nin üzerinde yükseldi. Altın, 2025 yılında ise yaklaşık yüzde 65 değer kazanmıştı.

Raporda, Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin, özellikle İran kaynaklı risklerin piyasalardaki tedirginliği artırdığı vurgulandı. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin risk altında olmasının yatırımcı algısı açısından kritik olduğu belirtildi. UBS, petrol piyasasında kısa vadede arz fazlası beklense de altının bu ortamda öne çıkan korunma aracı olmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD’de Fed’in olası faiz indirimleri, yaklaşan ara seçimler, ticaret tarifelerine ilişkin hukuki belirsizlikler ve küresel borç seviyelerindeki artışın da altın talebini desteklediği ifade edildi. Banka, iyi çeşitlendirilmiş portföylerde orta tek haneli oranlarda altın bulundurulmasını tavsiye etti.

CİTİ: ALTIN 2026’DA 5 BİN DOLARI AŞABİLİR

ABD’li yatırım bankası Citi ise son emtia raporunda, artan jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına yönelik belirsizlikler nedeniyle altının 2026’nın ilk çeyreğinde 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Citi, aynı dönemde gümüşün 100 dolar/ons seviyesini görebileceğini belirtti.

Banka, mevcut boğa piyasasında gümüşün altından daha iyi performans göstermesini beklerken, yükselişin zamanla alüminyum ve bakır gibi sanayi metallerine de yayılabileceğini ifade etti. Öte yandan, ABD’nin kritik minerallere yönelik olası gümrük tarifelerinin metal fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Citi, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde jeopolitik tansiyonun azalması halinde değerli metallere olan talebin zayıflayabileceğini, bu senaryoda en kırılgan metalin altın olduğunu belirtti. Ancak olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olabileceği de vurgulandı.