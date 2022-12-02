Küresel gıda fiyatları kasımda sınırlı gerileme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre mart ayında tarihi zirvesini gören dünya gıda fiyatları sekiz aydır düşüş kaydediyor.

Reuters
02 Aralık 2022 Cuma, 13:34
Küresel gıda fiyatları kasımda sınırlı gerileme
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Dünya gıda fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Mart ayında gördüğü tarihi zirveden sonra başlayan düşüşünü art arda sekizinci ayda da sürdürdü ve Kasım'da çok hafif geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayında, Ekim ayındaki 135.9 seviyesinden 135.7'e geriledi.

EKİMDE FİYATLA GÜNCELLENMEDİ

Ekim gıda fiyatları endeksi revize edilmedi.

FAO hububat, et ve süt fiyatlarındaki düşüşün, sebze yağları ve şekerin fiyatındaki artışı telafi ettiğini belirtti.


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