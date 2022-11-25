Türkiye... Gıda... Enflasyon...

25 Kasım 2022 Cuma

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çarşamba günü yine, “Enflasyon sert düşüşe geçecek” demiş! Sayın bakanın aylardır, ağzından çıkanı kulağı duymuyor herhalde! İnşallah gözleri iyi görüyordur da bu yazıyı okuyabilir!

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“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO)” göre: “2023 ve 2024’te Türkiye’nin büyümesi yavaşlayarak devam edecek ama kırılganlıklar artacak!”

FAO’nun “Küresel Gıda Fiyat Endeksi” ise aynı dönemde yıllık yüzde 3.8 artış gösterdi. Türkiye’de ise gıda fiyatları, aynı dönemde yüzde 92.4 yükseldi!

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“Para, para, para”nın uluslararası alanda hesabını soran “Uluslararası Para Fonu’na (IMF)” göre Türkiye’de enflasyon yüzde 99. IMF şu çizelgeyi yayımladı:

Ortadoğu’nun tarım ülkesi, yalnız Türkiye’nin değil, eskiden beri çevre ülkelerin tarımsal gereksinimlerini karşılayan Türkiye’de son durum! Allah’lık!!!

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“Ekonomik Görünüm” raporunu çarşamba günü yayımlayan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD)” göre “Türkiye 2023 ve 2024’te üye ülkeler arasında en fazla büyüyen ekonomiler arasında yer alırken enflasyonun açık ara farkla, en yüksek seyrettiği ülke olmaya devam edecek!”

OECD’ye göre Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi hanehalkının satın alma gücünü düşürürken artan belirsizlik ortamı yatırımları engelleyecek!

Ağustos ayı itibarıyla gıda ve alkolsüz içecek fiyat endeksi Türkiye’de yüzde 90.3 artış gösterdi. (Ya alkollü içkiler bu hesaba girseydi ne olacaktı?)

Aynı dönemde fiyatlar OECD ortalamasında yüzde 15, Avrupa Birliği’nde ise yüzde 14 yükseldi.

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OECD’ye göre Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi, hanehalkının satın alma gücünü düşürürken artan belirsizlik ortamı yatırımları da engelleyecek.

Örgüt ülkeleri arasında, enflasyonun açık ara farkla en yüksek olduğu Türkiye’de 2022 enflasyonu ortalama yüzde 73.2 olacak. Türkiye’nin ekonomik büyümesi 2023 ve 2024’te yavaşlayacak!

OECD’ye göre Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi hanehalkının satın alma gücünü düşürürken, artan belirsizlik ortamı yatırımları engelleyecek.

Dış talepteki zayıflama ihracat artışını da yavaşlatacak. İşsizlik oranının 2023’te yüzde 10’un üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Örgütün Türkiye notunda, “Ekonominin dış finansman ihtiyacı ve düşük rezerv tamponları, ekonomiyi şoklara karşı oldukça savunmasız bırakıyor” ifadeleri kullanılıyor.

Türkiye’nin önümüzdeki yıl, yüzde 3’lük büyümeyle OECD ülkeleri arasında en fazla büyüme gösteren ikinci ülke olması bekleniyor!

Buna karşın Türkiye’nin ekonomik büyümesi 2023 ve 2024’te yavaşlayacak!!!

OECD, emtia fiyatlarının tahmin edilenden daha yüksek olması durumunda, Türkiye’nin petrol ve gaz ithalatında büyük ölçüde dışa bağımlı olması nedeniyle, enflasyonist bir baskıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Örgüt, “genişleyen makroekonomik dengesizliklerin” Türk Lirası’nın değer kaybını hızlandırabileceğini ve enflasyonu da artırabileceğini söylüyor.

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Uluslararası haber ajansı “Reuters”, Suudi Arabistan’ın “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB)” 5 milyar dolarlık mevduat tutacağını açıkladı.

Haberde, Suudi Arabistan Hazine Bakanlığı yetkilisinden alınan bilgiye göre TCMB ile 5 milyar dolar tutarında bir mevduat yapmak için son görüşmeler yapıldığı belirtildi. Haberde fonun vadesi ya da ödeme biçimine ilişkin ayrıntı belirtilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, görüşmelerin yapıldığını doğruladı.

“Ben ekonomistim” diyen AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Endonezya’da yapılan “G20 Başkanlar Doruğunda” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirmiş, ancak görüşme hakkında bilgi vermemişti...

Ocak ayında Azerbaycan da TCMB’ye 1 milyar Avroluk “fon” açmış, altı aylık vade, sonra ağustos ayına, yılsonuna kadar uzatılmıştı!

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“Dünya Bankası (IBRD)”, “Gıda Güvenliği Raporu’nu” yayımladı. Rapora göre dünya genelinde etkili olan “gıda enflasyonu” hız kaybetmiş, “Gıda fiyatları ve gıda ihracatı fiyat endeksleri”, 2021 ilk çeyreğindeki düzeylerine gerilemiş...

Gelişmiş ekonomilerde manşet ve çekirdek enflasyon farkının kapanması bundan kaynaklanmış! Burada da “Türkiye’ye ilişkin tablo ise kaygı verici!” Gıda üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, gıda enflasyonu konusunda çok kötü bir görüntü sergiliyor. Özellikle dar gelirli kesimleri daha fazla etkiliyor ve bozuk gelir dağılımının tahribatını artırıyor!