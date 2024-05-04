Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyatları endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 gerilerken, Türkiye'de gıda fiyat endeksi nisanda yıllık olarak yüzde 68,4 artış gösterdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “Gıda Fiyat Endeksi”ne göre fiyatlar, Nisan 2024’te aylıkta yüzde 0.3 artarken yıllıkta yüzde 7.4 düştü.
Ayrıca alt endekslere göre aylık fiyatlar ette yüzde 1.6, tahılda yüzde 0.3, bitkisel yağda yüzde 0.3 artarken süt ve ürünlerinde yüzde 0.3, şekerde yüzde 4.4 düştü.
Yıllık bazda ise ette yüzde 0.4, sütte yüzde 4.3, tahılda yüzde 18.3, şekerde yüzde 14.7 düşerken bitkisel yağda yüzde 0.7 arttı. Oysa Türkiye’de, yıllıkta gıda TÜFE yüzde 68.5, gıda Yİ-ÜFE yüzde 64.5 arttı.
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