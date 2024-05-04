Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyatları endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 gerilerken, Türkiye'de gıda fiyat endeksi nisanda yıllık olarak yüzde 68,4 artış gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:06
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “Gıda Fiyat Endeksi”ne göre fiyatlar, Nisan 2024’te aylıkta yüzde 0.3 artarken yıllıkta yüzde 7.4 düştü.

Ayrıca alt endekslere göre aylık fiyatlar ette yüzde 1.6, tahılda yüzde 0.3, bitkisel yağda yüzde 0.3 artarken süt ve ürünlerinde yüzde 0.3, şekerde yüzde 4.4 düştü.

Yıllık bazda ise ette yüzde 0.4, sütte yüzde 4.3, tahılda yüzde 18.3, şekerde yüzde 14.7 düşerken bitkisel yağda yüzde 0.7 arttı. Oysa Türkiye’de, yıllıkta gıda TÜFE yüzde 68.5, gıda Yİ-ÜFE yüzde 64.5 arttı.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü haberleri Dünya gıda fiyatları endeksi haberleri gıda haberleri gıda fiyatları haberleri Gıda ve Tarım Örgütü haberleri

İlgili Haberler

Gıda enflasyonu zirveye tırmanıyor: Dünyada sadece iki rakibimiz kaldı!

Gıda enflasyonu zirveye tırmanıyor: Dünyada sadece iki rakibimiz kaldı!
DİSK-AR: Fiyatlar artmaya devam ediyor! Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 110

DİSK-AR: Fiyatlar artmaya devam ediyor! Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 110
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özgür Özel, Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç

Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç
Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu
3 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!

3 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!
Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu

Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu
Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'

Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri