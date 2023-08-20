Küresel gıda güvenliği tehlikede: Ukrayna'nın tarım ürünü ihracatında sert düşüş

Yayınlanma: 20.08.2023 - 09:28

Güncelleme: 20.08.2023 - 09:29

Kremlin'in Ukrayna'ya gıda sevkiyatını felç etme çabaları başarılı oluyor.

Geçen ay Karadeniz limanlarının fiilen bloke edilmesinden bu yana ülkenin tarım ürünü ihracatının üçte biri ortadan kalktı.

Bu durum Ukrayna ekonomisi ve küresel gıda güvenliği için önemli bir gerilemeye işaret ediyor.

ABD ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD bu hafta, deniz geçişi güvensiz hale geldikten sonra Tuna gibi nehirlere ve diğer yollara güvenerek tahıl ihracatının akışını sürdürmek için Avrupalı ortaklarla çalıştığını söyledi.

Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Evghenia Sleptsova konuya dair yaptığı açıklamada "Ana soru nehir limanları. Ancak hacimleri bu limanlar aracılığı ile artırmak zor olabilir. Şimdi de Rusya, Tuna nehri kıyısında iki liman olan İsmail ve Reni'yi bombalamaya başladı" ifadelerini kullandı.

STOKLARIN ŞİŞMESİ BEKLENİYOR

UkrAgroConsult analistlerin tahminlerine göre Ukrayna, 15 Ağustos'a kadar olan dört haftalık dönemde yalnızca 3,2 milyon ton tahıl, bitkisel yağ ve un ihraç edebildi.

Ukrayna Karadeniz anlaşmasının yürürlükte olduğu mayıs ve haziran aylarında 4,4 ve 4,8 milyon tonluk ihracat yapmıştı.

Hem Karadeniz tahıl anlaşmasının bitmesi hem de hasatların beklenenden daha iyi gerçekleşmesi nedeniyle mahsul stoklarının önümüzdeki yıl şişmesi bekleniyor.