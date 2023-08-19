Alman basını: Rusya, Türkiye ve Katar yeni bir tahıl anlaşması hazırlıyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:07

Güncelleme: 19.08.2023 - 14:18

Alman Bild gazetesi Rusya, Türkiye ve Katar'ın bir ayı aşkın süredir işlemeyen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğini iddia etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre "ele geçirilen resmi yazışmalara" dayandırıldığı bildirilen haberde, 21 Temmuz ila 8 Ağustos'ta Türkiye ve Rusya'nın diplomatik temsilcilikleri arasında gerçekleşen diyaloglarda Moskova'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme planlarını defalarca Ankara'ya ilettiği belirtildi.

Bild, Ukrayna'nın Karadeniz'den 33 milyon tonluk gıda ihraç etmesini sağlayan anlaşmadan çekilecek Rusya'nın Türkiye'yle birlikte Katar'ı da yanına alarak yeni bir anlaşma hazırlamaya çalıştığını öne sürdü.

Rusya'nın tahıl tedariğini sağlayacağı, Katar'ın sponsorluk yapacağı, Türkiye'nin ise anlaşmayı organize etmeye çalıştığı bildirildi. Tahılın birincil hedefinin Afrika ülkeleri olacağı da haberde yer aldı.

Anlaşmanın bu haftasonu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılabileceği ifade edilirken, halihazırda Rusya'ya bağlı Tataristan'ın lideri Rüstem Minnihanov'un orada olduğu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da pazar günü günübirlik ziyarette bulunacağı hatırlatıldı.

Bild, BM ile koordinasyonu sürdürmek isteyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ukrayna'nın da yer aldığı önceki tahıl anlaşmasının devamı için Rusya'dan talepte bulunduğunu da savundu.

Kremlin'in tahıl anlaşmasına Kiev yönetiminin ihracatını kesecek bir alternatif aradığı iddiası, 21 Temmuz'da Financial Times tarafından ortaya atılmıştı. Londra merkezli gazete, Türkiye ve Katar'ın henüz bu fikri onaylamadığını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.