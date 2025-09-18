Küresel kahve fiyatları rekor kırdı: Rakamlar Türkiye’de de yükselecek!

Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde süren kuraklık, küresel kahve fiyatlarını yukarı çekti. Gümrük tarifeleri ve navlun ücretlerinin etkisiyle kahve fiyatları 4,24 dolar/pound seviyesine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

KAHVE FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Kahve tüketiminin büyük kısmını ithal eden Türkiye’de fiyatlar son 4 yılda ciddi şekilde arttı. 2021’de 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025 itibarıyla 110 TL’ye ulaştı. Fiyatların yıl sonuna doğru daha da yükselmesi bekleniyor.

TÜRK KAHVESİNDE FİYATLAR 200 TL’YE DAYANDI

Döviz bazlı hammadde tedarik maliyetleri ve perakende giderlerindeki artışlar fiyatları yükseltti. 2024 yılında 80-90 TL olan bir fincan Türk kahvesi, yüzde 95 artışla 175 TL’ye çıktı. Bazı mekanlarda fiyat 200 TL sınırına dayandı.

TÜRKİYE’NİN KAHVE İTHALATI SÜREKLİ ARTIYOR

Yılda kişi başına 1,5 kilogram kahve tüketilen Türkiye, 2015-2024 döneminde kahve ithalatı için 2 milyar 698 milyon dolar harcadı. 2015’te 153 milyon dolar olan ithalat faturası, 10 yılda yüzde 224 artarak 2024’te 497 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 472 milyon dolarlık kahve ithalatı gerçekleşti; yıllık bazda 800 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

BREZİLYA TÜRKİYE KAHVE İTHALATININ LİDERİ

Türkiye kahve ithalatının yüzde 61’ini Brezilya’dan yapıyor. Bunu Kolombiya, Guatemala, Etiyopya, Uganda, Hollanda ve İtalya izliyor. Hollanda ve İtalya’dan gelen kahveler hazır paketli ürün olarak ithal ediliyor ve ham kahve tedariklerini genellikle Brezilya’dan sağlıyorlar.