Küresel piyasalar dikkatini ABD'ye verdi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:43

Küresel piyasalarda, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldırmasıyla artan risk iştahı yeni haftaya da taşınırken, bu hafta ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ekonominin henüz resesyona girmekten uzak olduğuna işaret ederken, bu hafta da devam edecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını dile getirdi

PARA PİYASALARINDAKİ BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI



Powell'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, gelecek aya ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Fed'in ekimde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışı yapacağı beklentisi öne çıkarken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ekim toplantısına yönelik beklentileri daha da şekillendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Fed'in bu ayki toplantıda alacağı kararların piyasalarda büyük oranda fiyatlanmasıyla dolar endeksi 20 yılın zirvesinden geri çekilirken, yeni haftaya da düşüşle başlayarak 108,8 seviyesinde dengelendi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATINDA AZALMA

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya küresel ekonomiye ilişkin risklerle satıcılı başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 91 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,53, Nasdaq endeksi yüzde 2,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 geriledi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta tarihte ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB yetkilileri enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin yorumlarını sürdürürken, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

REKOR SEVİYEDEKİ ENFLASYON YUMUŞAMA GÖSTERMİYOR

Bölgede enflasyonun rekor seviyelere çıkması ve yumuşama işareti göstermemesi resesyon riskinin ikinci plana atılmasına neden olurken, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde görülecek olası geri çekilmelerin ECB'nin 75 baz puan daha faiz artıracağı beklentisini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi, şahinleşen ECB'den destek almaya devam ediyor. Parite yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0085 seviyesinde bulunuyor.