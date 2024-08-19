Küresel piyasalar Jackson Hole haftasına karışık seyirle başladı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:45

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi.

Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

'FED KADEMELİ YAKLAŞIM BENİMSEMELİ'

Öte yandan, cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 6,8 azalarak öngörülerin altında gerçekleşirken, ülkede verilen inşaat izni sayısı da temmuzda aylık bazda yüzde 4 azalarak Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta 67,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Borçlanma maliyetlerini mevcut yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığından ayarlamayı düşünmenin zamanının geldiğini belirten Daly, iş gücü piyasasına yönelik "yavaşlasa da zayıf olmadığı" ifadelerini kullandı.

Daly, enflasyon için ise son ekonomik verilerin kendisine enflasyonun kontrol altında olduğuna dair daha fazla güven verdiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,89'da dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 102,2 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508,1 dolardan kapatmasının ardından yeni günde yüzde 0,3 azalışla 2 bin 500 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 78,9 dolarda seyrediyor.

GÖZLER EURO BÖLGESİ ENFLASYON RAKAMLARINDA

Söz konusu gelişmelerle cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gözler yarın Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Öte yandan Almanya'da hükümeti, cuma günü, harcama planını kurtarmayı amaçlayan bir uzlaşmayla 2025 bütçe açığı hedefini 17 milyar Euro'dan 12 milyar Euro'ya düşürmek için bir anlaşmaya vardı.

Maliye Bakanı Christian Lindner, 12 milyar Euro'luk hedef hakkında tek haneli rakamlarda bir hedef olmasının daha iyi olacağını belirterek "hedef, maliye bakanı olarak istediğimden biraz daha yüksek" ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Çin Başbakanı Li Qiang ülkenin tüketimi teşvik etmeye odaklanacağını söyledi.

Analistler, Çin'de devam eden deflasyon endişelerin söz konusu açıklamanın ardından sınırlı da olsa yatıştığını ve Çin borsasındaki alış ağırlıklı seyri desteklediğini ifade etti.

Geçen hafta açıklanan verilere göre ülkede yeni konut fiyatları 14 aylık düşüş serisine devam ederken, temmuz ayında düşüş yıllık bazda 4,9 oldu.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan emlak sektörüne yönelik kurtarma paketlerinin etkisinin sınırlı olduğunu aktaran analistler, fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Hong Kong ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 3,3 oranında büyürken, hükümet, 2024 yılı için ekonomik büyüme tahminini %2,5 ile %3,5 arasında tuttu.

Japonya'da ise iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 27 Eylül'de partinin liderlik seçimini yapacak.

Görevdeki Başbakan Fumio Kishida, üç yıllık bir dönemi sona erdirerek Eylül ayında istifa etmeye karar vermişti. Partinin yeni liderinin, LDP'nin alt meclisteki çoğunluğu nedeniyle Japonya'nın yeni Başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.