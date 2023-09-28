Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:21

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artıyor.

ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir" ifadesini kullandı.

ABD EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Analistler, Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağının açıklanan verilere bağlı olduğunu hatırlatarak, bugün Powell'ın yapacağı konuşmadan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD'de 2. çeyrek GSYH verilerinin açıklanacağını aktaran analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi. ABD ekonomisinin, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma ve Fed'in agresif sıkılaşma döngüsünün gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında bu yılın 4. çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiğini bildirdi.

KREDİLER 23 YILIN ZİRVESİNDE

Dün ABD'de açıklanan Mortgage Bankalar Birliği'nin verilerine göre, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,41 ile Aralık 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Söz konusu gelişmelerin ardından yükselişine devam eden 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Ekim 2007'den bu yanan en yüksek seviyede seyrederken, dolar endeksi de 106,8'e çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Arz endişelerinden kaynaklı küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş de yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, 95 doları aşarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentilerin artmasıyla düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise 1.873,6 dolar ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Bitcoin'in "menkul kıymet" olmadığını yineledi, kripto para birimini "emtia" olarak nitelendirmekten kaçındı.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Avrupa borsalarına dün negatif bir seyir hakim oldu.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da bugün gözler Almanya enflasyon verilerine çevrildi. Ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 4,6 olması öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ediyor.

ECB Üyesi Frank Elderson, faiz kararlarını verilere bağlı olarak toplantıdan toplantıya aldıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte ne yapacağımıza dair herhangi bir tahminde bulunmak bu yaklaşımla tutarlı olmaz." dedi.

Beklenenden daha uzun süreli bir yavaş büyüme dönemini öngördüklerini ifade eden Elderson, faiz oranlarını gerekli olduğu sürece kısıtlayıcı seviyelerde tutacaklarını söyledi.

Düşüş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0490'ı test ederek 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,31 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında da karışık seyir öne çıkıyor.

ABD pay piyasalarındaki düşük risk iştahı Asya'ya taşınırken, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın polis gözetimine alındığına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Bir süredir gündemi meşgul eden Çin'in gayrimenkul sektörüne dair olumsuz gelişmeler devam ederken, söz konusu haber akışının ardından bugün Evergrande'nin Hong Kong'da işlem gören hisselerinin işleme kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Güney Kore'de tatil dolayısıyla piyasalar işleme kapalı olacak.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.