Küresel piyasalar kritik veri haftasına kilitlendi

Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler öne çıkarken, gelecek hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürdü. Güçlü istihdam verileri Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini güçlendirerek risk iştahını azaltırken, ocak ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması piyasaları bir miktar rahatlattı. Ocakta TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 artarken, çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 2,5 ile Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Teknoloji hisselerinde ise satış baskısı dikkat çekti. Apple’ın Siri güncellemesinde gecikme yaşanabileceğine yönelik haberler ve Meta’ya ilişkin muhasebe iddiaları, halihazırda tartışılan yüksek değerleme endişeleriyle birleşerek sektörde kayıpları artırdı. Haftalık bazda S&P 500 yüzde 1,4, Nasdaq yüzde 2,1 ve Dow Jones yüzde 1,2 geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,05’e inerken, dolar endeksi yüzde 0,7 düştü. Altının ons fiyatı yüzde 1,4 yükselirken, Brent petrol haftayı düşüşle tamamladı.

Gelecek hafta ABD’de salı New York Fed sanayi endeksi ve perakende satışlar, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretimi ve Fed tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve PMI verileri izlenecek. ABD’de piyasalar pazartesi Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olacak.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında geçen hafta İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. AB liderlerinin rekabetçilik gündemli toplantısı ve büyüme verileri takip edildi. Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte çeyreklik yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,3 büyüdü. Haftalık bazda FTSE 100, DAX ve CAC 40 yükselirken, İtalya’da MIB 30 geriledi. Gelecek hafta Almanya ve İngiltere’de enflasyon verileri öne çıkacak.

ÇİN'DE PİYASALAR KAPALI OLACAK

Asya tarafında Japonya’daki erken genel seçimlerde Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti’nin güçlü zaferi piyasaları destekledi. Mali genişleme beklentileri risk iştahını artırırken, enflasyonist baskıların artabileceği değerlendirmeleri Japonya Merkez Bankasının faiz adımlarına ilişkin beklentileri gündeme taşıdı. Haftalık bazda Nikkei 225 ve Kospi yükselirken, Çin ve Hong Kong’da sınırlı hareket görüldü. Yeni Ay Yılı nedeniyle Çin’de, Hong Kong ve Güney Kore’de ise haftanın büyük bölümünde piyasalar kapalı olacak.

YURTİÇİNDE İŞSİZLİK ORANI AÇIKLANACAK

Yurt içinde BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,87 artışla tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu yakından izlendi. TCMB, 2026 için enflasyon tahminini yüzde 15-21, 2027 için yüzde 6-12 aralığında korudu. Merkez Bankası rezervleri 207,5 milyar dolara gerilerken, aralık ayında cari işlemler hesabı 7,25 milyar dolar açık verdi. Dolar/TL haftayı 43,6660 seviyesinde kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve güven endeksleri verileri takip edilecek.