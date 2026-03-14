Küresel piyasalar merkez bankası kararlarını bekliyor

Küresel piyasalarda geçen hafta Ortadoğu'da çatışmaların devam etmesi ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gözler gelecek hafta ABD, Avro Bölgesi, Japonya ve İngiltere'deki para politikası kararlarına çevrildi.

Ortadoğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Bunların yanı sıra petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin azalmasına engel olamadı.

ABD'li yetkililerin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en büyük petrol üreticisi olduklarını belirterek, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Ortadoğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini engellemenin daha önemli olduğunu kaydeden Trump, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Trump, ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgilendiklerini ve bu konuda endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Gelecek hafta yoğun bir merkez bankaları takvimi öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon endişelerini artırırken, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güç kaybetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken, yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Analistler, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin petrol fiyatlarında bu ay yaşanan dalgalanmanın etkilerini henüz yansıtmadığına dikkati çekti.

Bunlara ek olarak, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile yüzde 1,4 olan öncü tahminlerin altında büyüdü. Ülke ekonomisinin geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdüğünü anımsatan analistler, son çeyrekte büyümenin yavaşladığına işaret etti.

ABD BORSALARI

New York borsasında geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,60, Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 geriledi.

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan yükselişle haftayı yüzde 4,28'den tamamladı.

Dolar endeksi haftayı yüzde 1,5 artışla 100,4 seviyesinde tamamlarken, Brent petrolün varili ise yüzde 11,2 primle 101 dolardan haftayı kapattı.

Yatırımcıların teminat tamamlama satışları, dolar endeksindeki artış ve kar realizasyonlarıyla altın fiyatları negatif bir seyir izlerken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,6 değer kaybıyla 5 bin 20 dolardan kapattı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 4,6 düşüşle 80,6 dolardan işlem gördü.

ABD'de gelecek hafta pazartesi New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, salı bekleyen konut satışları, çarşamba üretici enflasyonu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı, perşembe toptan eşya stokları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

AVRUPA'DA FAİZ KARARLARI

Avrupa borsalarında geçen hafta İtalya hariç negatif bir seyir izlenirken, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında ECB'nin gelecek hafta 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Ortadoğu'daki gerginliklerden dolayı beklenilenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirim beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise gelecek hafta politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Avrupa genelinde enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik belirsizlikler pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri yayımladıkları bahar raporlarında, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tırmandıracağı ve alım gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), enflasyonun yüzde 2,5'e ulaşacağını ve bunun tüketicilerin alım gücünde yüzde 0,6'lık kayba yol açacağını öngördü. Ifo Enstitüsü ise büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek bu yıl için yüzde 0,8'lik büyüme beklediğini açıkladı.

Bölgede ekonomi yetkilerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın stratejik petrol rezervlerinden 19,5 milyon varili serbest bırakacağını duyurdu. Bu miktar, ülkenin toplam petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

Öte yandan İngiltere, IEA üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varili koordineli şekilde serbest bırakma kararı kapsamında bu miktarın 13,5 milyon varilini karşılayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 düşerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Gelecek hafta salı Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, çarşamba Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu, perşembe İngiltere'de BoE ve Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, cuma Almanya'da üretici enflasyonu verileri takip edilecek.