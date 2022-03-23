Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:26

Küresel piyasalar, getiri arayışındaki yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri enflasyona karşı net tutum ortaya koyarken, mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği ihtimali yükselmeye devam ediyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester dünkü açıklamalarında Fed'in enflasyonla mücadelede 50 baz puanlık faiz artışlarını kullanabileceğini kaydederken, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 2,5'e çıkartmasından yana olduğunu belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise uzun süredir devam eden destekleyici para politikası araçlarını geri çekmenin zamanının geldiğini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirirken, getiri arayışındaki yatırımcılar pay piyasalarına yöneliyor.

Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 66'ya yükselirken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün de konuşması olduğunu kaydederek, Powell'ın konuşmasındaki mesajların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalarla birlikte müzakereler de devam etse de, iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Avrupa'daki temaslar ile ilgili bilgilendirmesinde, Biden'ın Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,13, Nasdaq endeksi yüzde 1,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı bölge ekonomisi üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Komite üyesi Yannis Stournaras savaşın stagflasyon baskısı oluşturabileceğini dile getirdi.

Savaşın daha da kızışması halinde enerji fiyatları başta olmak üzere çeşitli alanlarda fiyat artışlarının devam edebileceğini kaydeden Stournaras, bu durumun bölge ekonomisi için önemli bir risk unsuru olduğunu belirtti.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise dün yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin yeni bir yönlendirme yapmazken, kripto paraların Rusya tarafından yaptırımların arkasından dolanmada kullanıldığını ve bu alana ilişkin yeni düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

Avro/dolar paritesi bu gelişmelerle önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1030 seviyesinden işlem görüyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 0,50 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde alış ağırlıklı seyrini sürdürdü.

SINIRLI KALDI

Asya borsalarında yeni tip koronavirüs salgınında gevşetilen kısıtlamalarla yükseliş eğilimi güçlenirken, Çin'de destekleyici para politikasının tahminlerin altında kalacağı beklentileri alıcılı seyir sınırlı kaldı.

Öte yandan, Çinli bir yetkilinin Çinli iş adamlarının Rusya'daki ekonomik fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydetmesinin ardından ABD'nin gelen açıklamalar iki ülke arasındaki tansiyonun artabileceği endişesini ortaya çıkardı.

Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ise ihracatçı şirket hisselerini destekleyerek, Japonya pay piyasalarındaki güçlü yükselişe öncülük ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Dolar/yen paritesi bugün 121,4 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 121 seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt içinde, dün temettü etkisiyle güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, güçlenen ve genele yayılan alımlarla ay başından beri etkili olan yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,63 artışla 2.188,81 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 14,8241'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8070'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.

Bugünün veri takviminde yurt içinde işsizlik ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.