Küresel piyasalarda 'barış' iyimserliği: İşte izlenecek o kritik gelişmeler...

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında barış sağlanabileceği beklentisi ve şirketlerin güçlü bilançolarıyla geçen haftayı pozitif tamamladı. Yeni haftada piyasaların odak noktası ABD enflasyon verileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Çin ziyareti olacak.
ABD PİYASALARI VE EMTİA: WALL STREET'TE REKORLAR
- Petrol ve Altın:
Ortadoğu'da olası bir barışın Hürmüz Boğazı trafiğini rahatlatacağı beklentisiyle Brent petrol %8,1 düşerek 98,9 dolara geriledi. Altının onsu ise tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle %2,2 artarak 4.715 dolara ulaştı.
- İstihdam ve Fed:
ABD tarım dışı istihdamı nisanda 115 bin artışla beklentileri aştı, işsizlik oranı %4,3'te sabit kaldı. İstihdam piyasasının dirençli kalması, Fed'in ikilemini hafifleten bir unsur olarak görüldü.
- Borsalar:
AMD hisselerindeki rallinin de desteğiyle S&P 500 (7.401,50) ve Nasdaq (26.248,62) endeksleri tarihi rekorlarını yeniledi.
AVRUPA: TARİFE TEHDİDİ VE SİYASİ BELİRSİZLİK
- Avrupa borsalarında, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımı yapacağı beklentileriyle karışık bir seyir izlendi.
- Trump'ın AB menşeli araçlara %25 gümrük vergisi uygulayacağı uyarısı risk iştahını baskılasa da, AB Komisyonu gümrük tarifelerinin azaltılmasında ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
- İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde yaşadığı kayıplar ve aşırı sağcı Reform UK'nin kazanımları, Başbakan Keir Starmer'ın liderliğini sorgulatarak siyasi belirsizlik endişelerini artırdı.
ASYA: GÜNEY KORE VE JAPONYA'DAN TARİHİ RALLİ
- Enerjide dışa bağımlı olan Asya ülkeleri, düşen petrol fiyatları beklentisiyle teknoloji öncülüğünde ralli yaptı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi (63.091,14) ve Güney Kore'de Kospi endeksi (7.531,88) tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.
- Çinli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın 14-15 Mayıs'taki ziyareti öncesinde ABD heyetiyle ticari kısıtlamalar üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdi.
YURT İÇİ PİYASALAR: BORSA İSTANBUL'DAN YENİ ZİRVE
- BIST 100 Endeksi:
Haftalık bazda %4,29 değer kazanarak 15.062,64 puanla tarihi bir kapanış gerçekleştirdi ve zirve rekorunu 15.167,10 puana taşıdı. Dolar/TL ise haftayı 45,3660 seviyesinden kapattı.
- TCMB'den Net Mesaj:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaşanan savaş durumunun dezenflasyon sürecini etkilese de duruşlarını değiştirmeyeceğini belirterek, "Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak" dedi. Gözler perşembe günü açıklanacak Enflasyon Raporu'na çevrildi.