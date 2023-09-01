Küresel piyasalarda gözler ABD'de tarım dışı istihdam verilerine çevrildi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:24

Son dönemde açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği öngörülerini güçlendirirken, bankanın önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair belirsizliklerin bugün açıklanacak verilerin ardından daha da azalması bekleniyor.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu belirtti.

Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 ile piyasa beklentiler dahilinde arttı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GERİLEDİ

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşirken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 170 bin olması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir dün beşinci iş gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,12'de dengelendi.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.938,6 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 86,9 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlenirken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını korumaya devam ediyor. Bugün gözler bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonominin resesyona girmesinden ziyade enflasyonun hedefe dönmemesinden daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, para politikasında sıkılaştırmanın çok erken durdurulması riskinin hala yüksek görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 ve aylık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı. İşsizlik oranı ise temmuzda sabit kalarak yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ AZALDI

Asya piyasalarında, Çin kaynaklı pozitif haber akışı bölgede risk iştahını artırdı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51,0 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair güveni artırırken, PBoC'un ekonomiyi canlandırmak için zorunlu karşılık oranlarında kesinti yapacağını duyurması pay piyasalarını yukarı yönlü destekleyen ana etkenler oldu.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) finansal kurumlara yönelik döviz zorunlu karşılık oranını 200 baz puan indirerek, yüzde 6'dan yüzde 4'e düşüreceğini bildirmesinin ardından, finans ve gayrimenkul hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü.

Ülkede ayrıca ilk defa ev alacaklar için ön ödeme oranının yüzde 20'ye, ikinci evini alacaklar için ise yüzde 30'a indirilmesi, zor durumdaki inşaat sektörü açısından olumlu karşılandı.

Ayrıca, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,6'dan yüzde 4,8’e düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi, Süper Tayfun Saola nedeniyle işleme kapatıldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 7.917,93 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 26,6977'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,7080 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yayımladığı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Dün akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 25,75'e çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelin imalat sanayi PMI ve ABD'de tarım dışı istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.