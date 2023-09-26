Küresel piyasalarda gündem dolar

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:42

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:43

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Analistler, Fed'in sıkılaştırıcı para politikasının tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, bu hafta açıklanacak verilerin Banka'nın atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek" dedi.

"FAİZ ARTIŞINA DAHA İHTİYAÇ DUYULACAK"

Fed üyelerinin çoğunun bu yıl bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü ifade eden Kashkari, kendisinin de bu üyelerden biri olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacak gibi göründüğünü belirtti. Faiz oranlarındaki artışa rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının mümkün olduğunu vurgulayan Goolsbee, yine de birçok risk olduğunu kaydetti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD federal hükümetinin, eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğünü ifade ederek, bu durumun ülkenin kredi değerlendirmesini olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Açıklamada, uzun süreli bir kapanmanın muhtemelen hem ABD ekonomisi hem de finansal piyasalar için "yıkıcı" olacağı vurgulandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından yükselişine devam eden 10 yıllık ABD hazine tahvil getirileri, son 16 yılın zirvesinde seyrederken, dolar endeksi de 106,1 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketi DWS'nin çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunma ve kara para aklamayı önlemeye yönelik politikalar geliştirememe suçlamaları karşısında 25 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

ECB'nin faiz oranlarını gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde tutacağına işaret eden Lagarde, faiz kararının gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun temel dinamikleri ve görünümüne ilişkin verilere dayalı olacağını vurguladı.

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0580'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,68 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında da negatif seyir öne çıkıyor.

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ödemelerini düzenlemek üzere yeni borç tahvili çıkarmasına izin verilmemesinin ardından iştiraki olan Hengda şirketi, dün yapması gereken tahvil ödemelerini gerçekleştiremedi.

EVERGRANDE ŞİRKETİNİN HİSSE FİYATI DÜŞTÜ

Söz konusu gelişmelerin ardından Evergrande şirketinin hisse fiyatı, yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Enflasyonun uzun süre yüzde 2'nin üzerinde seyrettiği doğru ancak bu tek başına Japonya'nın hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya yakın olduğu sonucuna varmamızı sağlayamaz." dedi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,30 değer kazancıyla günü 8.304,83 puandan tamamlarken, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'nin cuma günü açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

KKM'DE DEĞİŞİKLİK

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde 50'si kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabileceğini duyurdu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 27,2170'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2150 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.