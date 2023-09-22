TL'de değer kaybı sürüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:27

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırma sürecinin devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

TCMB haziranda 650 baz puan (bp), temmuzda 250 bp, ağustosta 750 bp ve eylülde 500 bp olmak üzere dört toplantıda toplam 2,150 bp faiz artırmış oldu.

Dolar/TL PPK öncesi daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına indi. Dün kurda en düşük seviye 26.96 PPK kararı öncesi görüldü. Kur PPK sonrası ise 27.12'e yükseldi. Kur bu sabah da 27.14 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 28.90 bandında işlem görüyor.

TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yüzde 23.6 seviyesinde.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün enflasyonla ilgili olumlu gelişmelerin gelecek yılın ilk çeyreğinde görüleceğini belirterek, mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomiyi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceklerini söyledi.

Erdoğan New York'ta yaptığı açıklamada, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanım Mehmet Şimşek gerek Hazine'deki arkadaşlar gerekse Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, onlar bu noktada önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibarıyla olumlu neticeleri almaya başlayacağımızı söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz" dedi.

Erdoğan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik iştahının arttığını da söyledi.

Erdoğan'ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Şimşek bu hafta New York'ta düzenlenen yatırımcı toplantılarında ekonomi programının hedeflerini ve izleyecekleri yol haritasını anlattı. Şimşek görüşmelerinin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inandığını söyledi.

Faiz artırımına siyasi desteğe rağmen hâlâ piyasalarda yüksek seyreden enflasyon karşısında Erdoğan'ın ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri olmayı sürdürüyor.

TCMB'nin kur korumalı mevduata (KKM) yönelik geçen haftaki zorunlu karşılık adımının ardından bu hafta standart TL mevduatın toplamdaki payına yönelik aylık artış hedefini yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltti.

BİREYSEL KREDİLERDE MALİYETLER ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

TCMB'nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu. Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların ve faiz artışlarının mevduat faizine yükseltici etkileri izlenmeye devam ediyor.

Mevduat ile birlikte bireysel kredilerde maliyetler artış trendini sürdürüyor. TCMB faiz artışı ardından önümüzdeki ay bireysel ihtiyaç kredisi faiz tavanı yüzde 77'ye yükselecek.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

Bugün iç veri gündeminde ağustos ayı yabancı ziyeretçi sayısı da yer alıyor. Yen BOJ'un faiz kararının ardından değer kaybederken dolar ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentileriyle altı ayın zirvesine yakın seyretti.