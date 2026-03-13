Küresel piyasalarda 'savaş ve 2022' ayrıntısı: Tarih tekerrür mü ediyor?

Batı Asya’da süren savaş petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Savaşın kısa sürede sona ereceğine dair beklentiler zayıflarken enerji arzına ilişkin endişeler piyasaları etkilemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın ne zaman biteceğine kendisinin karar vereceğini söyledi. Bölgedeki gerilim ise sürüyor. Basra Körfezi’nde petrol tankerlerinin zarar gördüğü, Batı Asya’daki petrol yükleme ve taşıma altyapısında hasar oluştuğu belirtiliyor.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulması çağrısı da küresel enerji arzı açısından riskleri artırdı.

Bu gelişmeler nedeniyle piyasalarda, kısa sürede ateşkes sağlansa bile petrol, doğalgaz, gübre ve petrokimya ürünlerinin küresel akışının normale dönmesinin zaman alabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bu süreçte petrol fiyatları varil başına 100 dolar seviyesinin çevresinde dalgalanırken doğalgaz fiyatları hızlı şekilde yükseldi. Enerji fiyatlarındaki artış yatırımcıların bu yıl için enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD’de Şubat ayına ilişkin zayıf istihdam verileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir dile getirdiği faiz indirimi çağrılarını destekleyen bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ancak Batı Asya’daki savaşın yarattığı enerji fiyatı baskısı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası görünümünü daha karmaşık hale getirdi.

Fed’in iki gün sürecek toplantısının ardından çarşamba günü faiz kararını açıklaması bekleniyor. Piyasalar Fed’in üst üste ikinci toplantıda da faizleri sabit tutacağı öngörüsünde bulunuyor.

Fed fon vadeli işlemleri ise yatırımcıların bu yıl için faiz indirimi beklentilerini sınırladığını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırabileceği endişesi, Fed ile Trump yönetimi arasında ilerleyen dönemde yeni bir gerilime yol açabileceği yorumlarına neden oluyor.

Kanada’da da merkez bankası çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artışı beklentisi bulunuyor.

AVRUPA MERKEZ BANKALARI ZOR BİR DÖNEMDE

Avrupa için kritik gün perşembe olacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB), İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası aynı gün faiz kararlarını açıklayacak.

Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Avrupa ekonomileri, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. 2022 yılında enflasyonun başlangıçta geçici olarak değerlendirilmesi ancak daha sonra kalıcı hale gelmesi piyasalarda hâlâ güçlü bir şekilde hatırlanıyor.

Piyasalar şu anda Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası’nın yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırabileceğini fiyatlıyor. İngiltere Merkez Bankası için ise faiz indirimi beklentileri hızla zayıfladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın aylardır dile getirdiği “iyi bir noktadayız” değerlendirmesinin bu toplantıda yeniden sorgulanması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın ise manevra alanı daha sınırlı görülüyor. Birkaç hafta öncesine kadar Mart ayında faiz indirimi beklenirken, enflasyonun yüksek seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu beklenti büyük ölçüde ortadan kalktı.

ASYA’DA FAİZ ARTIRIMI GÜNDEMDE

G10 ülkeleri arasında faiz artırımı eğilimini sürdüren iki merkez bankası Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) olarak öne çıkıyor.

Japonya açısından Batı Asya’daki gelişmeler özellikle önem taşıyor. Ülke petrol ihtiyacının büyük bölümünü bu bölgeden karşılıyor.

Avustralya’da ise görünüm daha net. Piyasalar salı günü yapılacak toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor. Bir merkez bankası yetkilisinin yaptığı enflasyon uyarısı da ekonomistlerin faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Japonya Merkez Bankası için ise tablo daha karmaşık. Enerji fiyatlarında uzun süreli yükseliş, ithalata bağımlı Japon ekonomisi için düşük büyüme ve yüksek enflasyon riskini aynı anda gündeme getirebilir.

GELİŞEN ÜLKELERDE FAİZ TARTIŞMASI

Birçok gelişmekte olan ülkede faiz politikası yön değiştirmeye başladı. Daha önce faiz indirimi gündemdeyken bazı ülkelerde yeniden faiz artışı ihtimali tartışılıyor.

Brezilya Merkez Bankası’nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında, Temmuz ayından bu yana yüzde 15 ile 20 yılın en yüksek seviyesinde tutulan politika faizinde indirime gidilmesi bekleniyordu.

Ancak İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası bazı analistler beklentilerini revize etti. Buna göre 50 baz puanlık indirim yerine 25 baz puanlık sınırlı bir indirim yapılabileceği veya faiz indiriminin ertelenebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ise faiz indirim sürecini durdurduğu belirtilirken, Polonya’da da mart ayında yapılan faiz indiriminin bir süre için son adım olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.