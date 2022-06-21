Küresel Vatandaşlık Raporu yayımladı: Milyoner göçü rekora koşuyor

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Serveti 1 milyon doların üzerinde olan 88 bin kişi bu yıl ülkelerini terk edecek, bu sayı gelecek yıl 125 bin ile rekor kıracak.

Vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren bir firmanın NTV'nin derlediği Küresel Vatandaşlık Raporu'na göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu seneki göçün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Raporda en yüksek dolar milyoneri çıkışının yaşanacağı ilk 10 ülke sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Ukrayna, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Suudi Arabistan ve Endonezya olarak belirlendi.

MİLYONER GİRİŞİ EN YÜKSEK İLK 10 ÜLKE



2022'de milyoner girişi en yüksek ilk 10 ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Singapur, İsrail, İsviçre, ABD, Portekiz, Yunanistan, Kanada ve Yeni Zelanda olacak.

Ayrıca, çok sayıda milyonerin de Mauritius ve Monako'ya taşınması bekleniyor.

Araştırmaya göre, geleneksel olarak zengin yatırımcıları çeken ABD, İngiltere, Çin gibi ülkeler cazibelerini kaybediyor.

Milyoner göçünden en fazla yararlanacak olanların başında gelen ülkeler ise, karşılıklı vize muafiyetleri uygulayarak, turizmi canlandırarak, özel serveti, sermayeyi ve yetenekli insanları ülkeye çekecek göçmenlik düzenlemelerini hayata geçirerek öne çıkmaya çalışıyor.

Rapora göre, 2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor.