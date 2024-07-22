Kuru meyve sektöründe rekor

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’ın incirinin de bulunduğu kuru meyve sektörü, 2024 yılında ilk kez 1 milyar doları geçti.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:54
Kuru meyve sektöründe rekor
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Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan kuru incirde ihracat rakamları her geçen gün umut vermeye devam ediyor. 

Ege Bölgesi’ndeki kuru meyve ihracatında, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı yüzleri güldürdü. 

Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri dünya genelinde 100’den fazla ülkeye ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB) 2024 yılının ilk yarısında vites artırdı ve tarihinde ilk kez yıllık bazda 1 milyar dolar eşiğini geçti. 

EKMİB, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 18 geliştirdi ve 872 milyon dolardan 1 milyar 31 milyon dolara ilerletti. Kuru meyve ürünlerinin ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 30 artışı bu başarıda itici güç oldu. 


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