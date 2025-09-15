Kurultay davasının bedeli uzun vadeli belirsizliğin artması olacak: Ekonomide ‘butlan’ riski

Türkiye’nin gözü kulağı CHP’nin 38. olağan kurultayının iptali istemiyle açılan davanın bugünkü duruşmasında. Mahkeme kararının, kurultayın “mutlak butlan”la yok sayılması yönünde çıkması durumunda piyasalarda yaratacağı etki merak konusu. Ekonomistler, bu durumda olumsuz etkilere kısa vadede dengeleyici mekanizmalarla müdahale edilebileceğini, ancak asıl etkinin orta ve uzun vadede “belirsizlik” olarak gözlemleneceğini vurguluyor.

Prof. Hayri Kozanoğlu, 19 Mart’taki gibi büyük bir şok beklemediğini söylüyor: “Yabancıların portföyü 14.5 milyar dolara, toplamın yüzde 6.8’ine gerilemiş durumda. Yurtdışı yerleşiklerin döviz mevduatları da 22.4 milyar dolar. Brüt uluslararası rezervler 180 milyar dolar, 15 Eylül beklentisiyle bir haftada 2.5 milyar dolar azalan net rezervler 71 milyar dolar. Olası bir mutlak butlan kararı bir sarsıntı yaratır ama döviz rezervlerinin katkısıyla ve kamu bankalarının devreye girmesiyle kontrol edilebilir”

‘DEMOKRASİ ŞART’

Kozanoğlu, yüksek faiz ortamında sıcak para ve yerli rantiyelerin “demokrasi kaygısı” gütmeyeceğini belirtse de orta ve uzun vade için “Belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ekonomide yatırım kararları ister istemez etkilenir. Büyüme, yeni üretim kapasitesinin artmaması nedeniyle ödemeler dengesi olumsuz etkilenir” diyor.

Doç. Dr. Oğuz Demir ise, yabancı ve yerli yatırımcılar hâlâ kısa vadede getiri arayışını sürdürüp Türkiye’ye döviz getirse de “Hepsi orta ve uzun vadede Türkiye’de demokrasinin evrildiği yer açısından tedirgin” diyor. Ülke ekonomisinin asıl ihtiyacının kısa vadeli sermaye değil uzun vadeli katkı sağlayacak yatırımları çekmek olduğunu vurgulayan Demir uyarıyor:

“Türkiye’nin bir an evvel evrensel standartlarda bir adalet ve demokrasi sistemine dönmesi, yargı bağımsızlığı başta olmak üzere gerekli adımları atması gerekiyor. Yoksa sürekli kısa vadeli türbülanslar ve ardından dengeleme amaçlı müdahalelerle Türkiye’nin sağlıklı bir ekonomi ortamına kavuşması mümkün olmayacak. Krizler bu şekliyle devam edecek.”

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise “Borsa tarafında olumlu haber direkt olumlu yansır; olumsuz bir haber de ilk etapta olumsuz etkiler fakat ardından tepki alımları ile devam edebilir. Fakat karara karşı esas CHP ve halkın vereceği tepki önemli rol oynayacak, piyasa bu doğrultuda şekillenecek” dedi.