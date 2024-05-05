Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün

Kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi yarın sona eriyor. Beyanname, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 13:06
Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün
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Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.


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