Kurumlar Vergisi Kanunu'nda uygulanacak istisna oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü

Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:51

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:51

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki istisna oranı değiştirildi. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5'inci maddesinin (e) bendindeki kazançlar için uygulanacak istisna oranı yüzde 75'den yüzde 50'ye indirildi.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda istisna oranı Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan yüzde 75’lik vergi istisna oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Söz konusu (e) bendi şöyle:

''Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı...''

Cumhurbaşkanı'nın kararına istinaden artık bu maddede sayılan kazançların yüzde 75'i değil, yüzde 50'si istisna kapsamında olacak.



