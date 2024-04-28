Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı’nın ikincisi için geri sayım başladı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:22

Güncelleme: 28.04.2024 - 14:22

Girişimci Kurumlar Platformu (GKP) tarafından Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde 7 Mayıs’ta düzenlenecek etkinliğin ana sponsorluğunu Fiba Holding üstleniyor.

“Yatırımın Geleceğini Birlikte İnşa Etmek” başlığıyla gerçekleşecek konferans, Türkiye’den ve dünyadan kurumsal girişim sermayesi alanında deneyimli 20’ye yakın şirketi dinleme ve onların deneyimlerinden ilham alma fırsatı sunuyor.

Ekosistemin deneyimli oyuncuları sektörün geleceğini birlikte konuşacak

Türkiye’den Fiba Holding, Fibabanka, Ak Portföy, İnci Holding, Paribu Ventures, Re-Pie Portföy, Türkiye Kalkınma Fonu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, TÜSİAD ve Yapı Kredi’den deneyimli konuşmacıların yer alacağı konferansa uluslararası arenadan da LTV Capital, Portage Ventures, Princeville Capital, QED Investors, Giant Ventures, Edenbase, Remus Capital ve Nuwa Capital’in önemli yöneticileri deneyimleriyle katkıda bulunacak.

CVC Bosphorus’24, kurum yatırımları odağında uluslararası trendler ve gelişmeler ile sektörün gelecek vizyonunun konuşulacağı bir platform yaratırken alana yeni katılan oyunculara kendilerini tanıtma fırsatı da sağlayacak.