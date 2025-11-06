Kuyumculara yeni düzenleme: Altın satımında o bozdurma yöntemi yasaklanıyor

Türkiye’de yüksek enflasyonun etkisiyle Türk Lirası hızla değer kaybederken, yurttaşlar birikimlerini korumak için altına yönelmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatlarındaki yükselişlerin kalıcı olması beklenirken, kuyumcularda hareketlilik sürüyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yeni açıklama sektörde dikkat çekti.

KUYUMCULARA YENİ DENETİM DÖNEMİ

Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı harcamalarına getirilen sınırlamaların ardından, bazı vatandaşların bu kısıtlamaları “kuyumcu işlemleri” üzerinden aşmaya çalıştığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ortak çalışmasıyla, bankalara gönderilen yeni talimatla nakit avans ve taksitli işlemlere yeni sınırlar getirildi.

BOZDURMA İŞLEMİNE AĞIR YAPTIRIM

Son dönemde kredi kartı ile altın alıp kısa süre içinde geri satarak nakit elde eden yurttaşların sayısında artış yaşandı. “Bozdurma işlemi” olarak bilinen bu yöntemle yapılan işlemler, ekonomi yönetimi tarafından enflasyonu tetikleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, söz konusu işlemlere aracılık eden kuyumculara ağır para cezaları uygulanacağı bildirildi. Bakanlık, kredi kartıyla yapılan altın alışverişlerini yakından izleyerek yasadışı nakit dönüşümlerine karşı kapsamlı denetimlerin süreceğini açıkladı.