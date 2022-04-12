Kuyumculardan 'altın' tahmini: Tarih verildi
Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altının ons fiyatının 2 bin doları görebileceği öngörüsünde bulundu. Durukan, ''Mayıs ayında belki bir düşüş yaşayacağız. Yeniden de yükseliş trendi başlayacak'' dedi.
Altın fiyatları geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasalara sıkı para politikasına yönelik mesajlar vermesine rağmen yükseliş kaydetti. Küresel enflasyon tehdidi ve Ukrayna krizi de altına destek veriyor. Bu süreçte altına yönelik öngörüler de sürüyor.
Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, "ABD'nin resesyona girmesi beklentisi yükseldi. Bu durum ise altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentilerini artırıyor. Kısa vadeli düşüş trendi sonrası altın hızla yükselişe geçecek" ifadelerini kullandı.
Altında kâr satışlarına aldanılmaması gerektiğini de aktaran Durukan, "Küçük düşüşlere aldanmayın. Mayıs ayında belki bir düşüş yaşayacağız. Yeniden de yükseliş trendi başlayacak. Altın çok kıymetli bir ürün haline gelecek. Bugün 1 liraya aldığınız altın, bir sonraki yıl iki lira olacak" diye konuştu.
''KÜÇÜK YATIRIMCI ALTININA SAHİP OLSUN''
Küçük yatırımcının elinde bulunan altınına sahip çıkması gerektiğini anlatan Durukan, "Altınlarınıza sahip çıkın, para baronları altınlarınızı almasın. ABD ciddi sıkıntı içerisinde, 7 yıl önce aldığı kararlar üzerine yeni kararlar alacak. ABD Doları 'Balon' olabilir. Yatırımcı bu duruma çok dikkat etmeli. Dolarlar elde kalabilir. Dünya genelinde üretime dayalı sıkıntı var. Belki düğünlerde çeyrek altın takmak dahi sıkıntı olacak. Altın dünya üzerinde çok kıymetli bir maden olarak karşımıza çıkacak" öngörüsünde bulundu.
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