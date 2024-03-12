Kuyumculardan yurttaşlara gram altın uyarısı

Gram altın fiyatı son bir haftada yaklaşık 100 lira yükselirken, Trabzon burmasının fiyatı da 20-30 bin lira civarında artışla 500 bin liraya kadar çıktı. Altının yükseliş trendi sürerken ucuz diye alınan kesme altının bozdurulmak istendiğinde sıkıntı oluşturabileceğini belirten kuyumcular, gram altının sertifikalı olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:28
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Kuyumcular, altın alıp satacak yurttaşlara sık sık uyarılarda bulunurken, merdiven altı diye tabir edilen yerlerden alışveriş yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Trabzon’da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatının son bir haftada 100 TL civarında bir artış gösterdiğine dikkat çekti.

Şakar “Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü dövizden daha çok kazandırıyor. Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok. Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar ya da seçimlerden sonra altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor” dedi.

"GÜVENİLİR YERDEN ALTIN ALINSINLAR"

Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde satılan kesme altının güvenilir olmadığını kaydeden Şakar, “Güvenilir altın almak isteyenler mağazalardan almalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuza, kesme altın dediğimiz sertifikasız, garantisiz bilmediği altını almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar. Mağazacılar olarak kesme altın ne alıyoruz ne de satıyoruz. Bunlar atölyeler arası dönen altındır. Yatırımcının kesme altın denilen altını almasını tavsiye etmiyoruz. Ucuzuna kanıp kesme altın almasın. Sertifikalı garantili altını mağazadan alsın. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuzuna kanıp almasınlar” diye konuştu.

TRABZON HASIRININ FİYATI 20-30 BİN TL ARASI ZAMLANDI

Atının gram fiyatının her geçen gün artması neredeyse otomobil fiyatına ulaşan dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır bileziğini etkilediğini kaydeden Şakar, “Altın artışıyla birlikte Trabzon burması, Trabzon hasırının fiyatı artıyor. Trabzon hasırının fiyatı takım olarak 300, 400 ve 500 bin TL’ye kadar kalınlığına göre fiyatı değişebiliyor. Bir önceki fiyatına göre 20-30 bin TL zamlandı” şeklinde konuştu.


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