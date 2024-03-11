Yatırımcılar dikkat... Gram altın haftaya zirve ile başladı! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Mart 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:35

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:47

Altın fiyatları, zayıf istihdam verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından tarihi zirveleri gördü. Yükseliş sonrasında işlemciler, faiz indirimlerinin tarihine ilişkin ipucu edinmek üzere ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor.

Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.30 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 2412 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 945 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 225 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 178 civarında işlem görüyor.

CİTİGROUP ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.