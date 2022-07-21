Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü

Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü. Avrupa'da doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 146 Euro'ya geriledi.

AA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 15:47
Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü
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Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla doğalgaz fiyatları düşüşe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 155 Euro'dan kapanmıştı.

Avrupa için önemli bir doğal gaz boru hattı olan Kuzey Akım 1'de planlı bakımların tamamlanarak akışın başlamasıyla doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün bir önceki kapanışa göre yüzde 5.8 düşüşle 146 Euro'ya geriledi.

 


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