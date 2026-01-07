KYK burs ve öğrenim kredilerindeki yüzde 33’lük artış tartışması: Öğrenci sofrasının matematiği çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından 2026 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredilerinde yüzde 33 artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödenecek.

Açıklanan artış öğrenciler arasında tartışma yaratırken Cumhuriyet’e konuşan öğrenciler artan yaşam pahalılığına ve düşen alım gücüne dikkat çekti.

İstanbul’da öğrenim gören lisans öğrencisi G.T., KYK kredisinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılmasının ilk etapta sevindirici göründüğünü ancak piyasa fiyatlarındaki artış nedeniyle bu etkinin kısa sürede kaybolduğunu söyledi. “Her yıl yapılan zamlarla birlikte alım gücümüz yıl sonuna doğru yeniden düşüyor” diyen G.T., verilen tutarın barınma giderleri hariç tutulduğunda bile temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirtti. Market alışverişi, faturalar, ulaşım ve giyim giderlerine işaret eden G.T., “Dışarıda tek öğün yemeğin neredeyse 500 TL’ye ulaştığı bir ortamda verilen miktarın yetersizliği ortada” ifadelerini kullandı. Öğrenciliğin yalnızca temel ihtiyaçlara indirgenmesini eleştiren G.T., aldığı krediyle ancak kredi kartı borcunu ödeyebildiğini dile getirdi.

Bir lisansüstü öğrenci olan B.A. ise açıklanan tutarın bu düzeydeki öğrenciler için yeterli olmadığını söyledi.

Yüksek lisans tez aşamasındaki T.S. de geçmiş yıllarla karşılaştırma yaparak alım gücündeki erimeye dikkat çekti. 2019 yılında aldığı 500 TL bursun o dönem asgari ücretin yaklaşık dörtte birine denk geldiğini hatırlatan T.S. bugün verilen 8 bin TL’nin de matematiksel olarak aynı orana karşılık geldiğini belirtti.