LASİAD başkanı: En büyük sorun “ahlaksızlık enflasyonu”

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Laleli’de başta tekstil, hazırgiyim, deri ve deri ürünleri olmak üzere birçok sektörde 7 binin üzerinde firma ve 20 binin üzerinde çalışanın faaliyet gösterdiğini hatırlatan ve bölgede pandemi öncesi 3 milyar dolar olan ticaret hacminin şu anda 2 milyar dolar civarına kadar düştüğünü belirten Eyüpkoca, hazırgiyim sektörünün pandemiden bu yana Korona olduğunu ve aşı olmazsa öleceğini söyledi.

Aynı zamanda İTO Yönetim Kurulu üyesi de olan Eyüpkoca’nın sektöre ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

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