LASİAD başkanı: En büyük sorun “ahlaksızlık enflasyonu”
Her geçen gün derinleşen kriz, üreticileri dayanamaz hale getirdi. Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, birçok firmanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını, işletmelerin ayakta kalması için en az yüzde 70 kapasiteyle çalışması gerektiğine işaret etti.
Laleli’de başta tekstil, hazırgiyim, deri ve deri ürünleri olmak üzere birçok sektörde 7 binin üzerinde firma ve 20 binin üzerinde çalışanın faaliyet gösterdiğini hatırlatan ve bölgede pandemi öncesi 3 milyar dolar olan ticaret hacminin şu anda 2 milyar dolar civarına kadar düştüğünü belirten Eyüpkoca, hazırgiyim sektörünün pandemiden bu yana Korona olduğunu ve aşı olmazsa öleceğini söyledi.
Aynı zamanda İTO Yönetim Kurulu üyesi de olan Eyüpkoca’nın sektöre ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
9’U 1’E KURBAN EDİYORLAR
- Türkiye’de en büyük sorun “ahlaksızlık enflasyonu”. Fırsatçıyız. Kurun en küçük hareketinde o artışın iki katı yükseltiliyor fiyatlar. Türkiye’deki enflasyonun yüzde 25-30’u fırsatçılıktan kaynaklanıyor. Sürdürülebilir bir durum değil bu.
- Tekstil ürünlerinde yönelik uygulanan gümrük vergisi oranlarında bir indirim gelebilir. Sektörel teşvikler uygulanabilir. Kısa çalışma ödeneği gelebilir. Zaten benim sektörümde birçok şirket yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Bu işlerin devam edebilmesi için bu desteklerin olması şart. Bu sektör öldüğünde istihdam kaybı hızlı bir şekilde tırmanabilir. Sektöre pozitif ayrımcılık yapmalı. Koca koca fabrikalarda çarkları durdurmak çok çok kolay ama bu çarklar durursa tekrar çalıştırmak o kadar kolay olmayacak.
- Tekstil lobisi güçlü, her istediğini yaptırıyor. Bizim sektörde birlik yok. Hazırgiyim çok daha yoğun emek gerektiren bir sektör ve çok fazla sayıda şirket faaliyet gösteriyor. Sen şimdi 9’u getirip 1’e kurban edersen bu iş sıkıntılı olur. 1 yaşasın diye 9’u feda ediyoruz. Bu mantık yanlış. Hazırgiyim 605 bin tekstil şirketi 396 bin kişiye istihdam sağlıyor.
- Birçok sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de Türkiye’de üretimi olmadığı halde gümrük vergisi uygulanan ürünler var. En basitinden astar üretemiyorlar ve 50 cente aldığım astarı burada bana 1.5 dolara satmaya çalışıyorlar. Abiyede kullandığımız birçok kumaşı burada üreteceğiz diyorlar ama hem fiyatı üç katına çıkarıyorlar hem de kalite hiçbir şekilde olması gereken seviyede değil. Üretilmeyen ürünlerin vergiden muaf tutulması gerekiyor.
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