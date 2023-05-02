LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük’ten maliyet uyarısı: Rekabet şansı azaldı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Bugün Mısır’da 40 mağazalarının bulunduğunu, pazarı kaybetmeme adına orada üretip satma noktasına geldiklerini anlatan Küçük, artık pazar kadar üretimin de önem arz etmeye başladığını söyledi. “Türkiye’nin üretim gücünü kaybetmeye başladığını henüz söyleyemem” diyen Küçük şunlara dikkat çekti:

Enflasyon ile döviz artışı aynı oranda gitmediği takdirde rekabet etme şansını kaybediyorsun. Üretim gücü, hükümetlerin alacağı politikaya bağlı.

Halen yerli tedarik yüzde 70, yurtdışı yüzde 30. Bundan sonrası konjonktüre bağlı. Böyle giderse yerli yüzde 60’a da düşer. Bugün dolar kurunun olması gereken seviye 23-25 TL.

Yüzde 25-30 ARTAR