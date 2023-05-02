LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük’ten maliyet uyarısı: Rekabet şansı azaldı
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye’de döviz baskısı böyle sürerse yurtdışına satış için yine yurtdışından tedarik zorunluluğunun doğacağını vurgulayarak “Rusya’da satacağımız ürünü Bangladeş, Myanmar ya da Afrika’da üretip gönderme durumunda kalıyoruz” dedi.
Bugün Mısır’da 40 mağazalarının bulunduğunu, pazarı kaybetmeme adına orada üretip satma noktasına geldiklerini anlatan Küçük, artık pazar kadar üretimin de önem arz etmeye başladığını söyledi. “Türkiye’nin üretim gücünü kaybetmeye başladığını henüz söyleyemem” diyen Küçük şunlara dikkat çekti:
- Enflasyon ile döviz artışı aynı oranda gitmediği takdirde rekabet etme şansını kaybediyorsun. Üretim gücü, hükümetlerin alacağı politikaya bağlı.
- Halen yerli tedarik yüzde 70, yurtdışı yüzde 30. Bundan sonrası konjonktüre bağlı. Böyle giderse yerli yüzde 60’a da düşer. Bugün dolar kurunun olması gereken seviye 23-25 TL.
Yüzde 25-30 ARTAR
- Kışlık sezonu ürünlerini üretmeye başladık. Bunlarda fiyat artışı enflasyonun altında, yüzde 20-30 gibi bir seviyede olacak.
- İplikte korumacılığı doğru bulmuyorum. Türkiye ağırlıklı olarak konfeksiyonda güçlü olan ve istihdam sağlayan bir ülke. O nedenle ipliğe gelen vergi konfeksiyon ve dolayısıyla ihracatın önünde bir zafiyete sebep oluyor. Türkiye iplikte kendi ihtiyacını karşılayamıyor. İpliğe gelen her vergi konfeksiyoncunun fiyat tutturma konusunda bir bariyer.
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